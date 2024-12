Botafoguenses viajam para Doha diretamente do título no Nilton Santos

Os torcedores do Botafogo que vão para Doha têm se organizado. Um grupo de WhatsApp foi formado onde eles trocam informações sobre estadia, alimentação e serviços nos dias que ficarão em Doha.

Até mesmo uma pelada foi combinada no grupo dos alvinegros. Ela acontecerá em um campo de grama sintética de Doha nesta quinta (12).

Botafogo chega com atraso

O Botafogo chegou com atraso em Doha. A saída do Rio de Janeiro estava prevista, inicialmente, para 1h. No entanto, o voo botafoguense só deixou a capital carioca às 3h. O Alvinegro foi desembarcar em Doha somente às 2h30 no horário local (20h30 no horário de Brasília).

Jogadores, comissão técnica e estafe viajaram em um avião do New England Patriots, tradicional time da NFL, a liga de futebol americano.

O empréstimo da aeronave foi uma gentileza do empresário Robert Kraft, dono da franquia do Patriots. Ele é amigo de John Textor, que comanda a SAF alvinegra.