Comemoração do Botafogo tem cooler no campo e festa relâmpago no estádio

O campo foi tomado por familiares, amigos e convidados. Os atletas atendiam aos pedidos de autógrafos e fotos, mas demonstravam também certo incômodo com tanto assédio numa área até então restrita.

Luiz Henrique vestia uma camisa personalizada do personagem "Pantera Negra", dos cinemas. Ela foi feita por um amigo do staff do jogador. Em dado momento, ele também colocou a máscara tradicional do super-herói.

Claro que tomei a decisão certa, foi a melhor decisão da minha vida (ir para o Botafogo). Estou feliz demais por tudo o que está acontecendo na minha vida. Sei que meu pai, lá de cima, está orgulhoso de mim, desse jogador que me tornei. Uma pena ele não ter me visto jogar na seleção brasileira, ver eu conquistando esses títulos, mas ele está muito orgulhoso de mim Luiz Henrique

Marlon Freitas e Marçal viraram "torcedores" e se juntaram ao grupo que organiza os mosaicos alvinegros. O coletivo se chama "Movimento Ninguém Ama Como a Gente". Por lá, o volante e capitão da equipe puxou o grito "um por todos e todos por um".

Sou um cara muito humilde, muito pés no chão. Eu só quero comemorar porque daqui a pouco tem a viagem para o Mundial. Estou muito feliz em fazer parte desse momento do clube, de ser um dos líderes. Tudo que eu faço no vestiário é do coração mesmo. Eu estou no Botafogo há dois anos, mas parece que estou há dez. Eu vivo esse clube intensamente, tudo o que aconteceu foi muito intenso. E é isso. No lugar da vergonha vem a dupla honra Marlon Freitas

Festa relâmpago antes de viagem para Doha

O Botafogo ainda conseguiu organizar uma festa privada para os jogadores, ainda que relâmpago. Ela aconteceu no camarote "Firezone", que fica dentro do estádio Nilton Santos e que conta com espaço para shows e gastronomia.