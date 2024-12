Desvalorizar o Palmeiras no Brasileirão é desrespeitar o Botafogo

O próprio Abel Ferreira começou a coletiva de hoje parabenizando o campeão, nas figuras de John Textor, do conterrâneo Artur Jorge e do capitão Marlon Freitas. Seguiu afirmando que o Alviverde foi hoje uma sombra de si, que estava triste com os jogadores e que todos mereciam mesmo os apupos da torcida. Reconheceu a melancolia com que a equipe terminou o primeiro ano sem um grande título sob o seu comando.

Classificação e jogos Brasileirão

Meu proverbial alienígena, que por vezes pousa na Terra para provar o quanto vivemos intensamente momentos fora de contexto, poderia achar que o Palmeiras acabou de passar por um de seus piores anos. Massa revoltada, diretoria criticada, treinador decepcionado com o elenco, maior deprê.

Sim, a partida contra o Fluminense se aproxima do que dá para chamar de vergonhoso no universo ludopédico. Meu ET dificilmente imaginaria que o time de dourado ainda tinha chance de título, que a vitória importava, que se apresentava ali um grupo vencedor e resiliente. Maior deprê.

Campeão paulista, eliminado cedo nas Copas pelos times que viriam a ganhá-las, mantendo vivo o sonho do tri até a última rodada, com o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa do país. O Palmeiras só não teve um ano melhor que o do Botafogo — que vive o maior ano da sua história — e do Flamengo. Maior deprê.

Talvez a contradição se fortaleça pelo final de ano melancólico de um e apoteótico do outro. Talvez seja aquele clima de fim de relacionamento, em que você mal lembra como pôde um dia gostar daquela pessoa. Ou aquela festa que começa boa e termina meio baixo astral. Será que foi bacana mesmo ou sempre essa porcaria?

Talvez tenha chegado a hora de o Palmeiras realmente se reformular, passar pela primeira grande reforma da era Abel Ferreira, assumindo que o prazo de validade expirou para uns e outros simplesmente não vingaram.