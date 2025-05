Brasileirão feminino: Corinthians empata no fim com a Ferroviária em pênalti polêmico

O Corinthians conquistou um ponto importante no Campeonato Brasileiro feminino neste domingo ao empatar em 1 a 1 com a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela décima rodada. Mariana Santos abriu o placar para o time da casa, e Vic Albuquerque empatou para o Timão nos minutos finais ao converter pênalti polêmico.

Com o resultado, o Corinthians manteve a boa série invicita na temporada. O Alvinegro não perde há 7 jogos, sendo três empates e quatro vitórias, e ocupa a quarta posição na tabela, com 19 pontos. A Ferroviária ocupa a vice-liderança, com 21 tentos.

O Timão vira a chave e passa a focar no clássico contra o Santos, marcado para esta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista. A Ferroviária centraliza as atenções no embate com o Palmeiras, no mesmo dia, também pelo Estadual.