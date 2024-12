Textor quer Botafogo no topo sempre: 'Top 3 para o resto de nossas vidas'

Artur Jorge fica?

Textor também foi questionado sobre o futuro de Artur Jorge. O treinador português ficou valorizado após as conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, mas tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025.

Bom, ele (Artur Jorge) e eu, ao contrário do que as pessoas podem pensar, ainda não tivemos essa discussão. Então, quando você é um dos escolhidos, isso significa que você é família. Família nós lidamos com essas coisas internamente. Família conversa, certo? Eu tive um momento muito especial com ele. Aqui, esta noite, depois de vencer, ele é um homem especial

John Textor

Status de ídolo

Textor foi reverenciado no Nilton Santos já antes da bola rolar. Uma grande faixa foi estendida na arquibancada com seu rosto e com a frase: "John, obrigado por revolucionar a nossa história".

Após o título, o empresário foi até o gramado e cultuado como ídolo. Ele ergueu o troféu para a torcida e teve seu nome cantado.