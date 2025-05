Botafogo goleia pelo Brasileirão, e Inter sofre a terceira derrota seguida

O Botafogo mostrou força e goleou por 4 a 0 o Internacional, neste domingo, no Nilton Santos. Com o resultado, os alvinegros chegaram a 11 pontos e vão dormir na oitava posição. Já os gaúchos seguem com nove, em 13º lugar no Campeonato Brasileiro.

O Botafogo abriu vantagem no primeiro tempo, com gols de Igor Jesus e Arthur. Na etapa final, os alvinegros ampliaram com Cuiabano e Alex Telles.

Na próxima rodada, o Botafogo terá o clássico contra o Flamengo, no domingo, no Maracanã. No mesmo dia, o Internacional recebe o Mirassol, no Beira-Rio.