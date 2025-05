'A bandeira é corintiana': Meia da Ferroviária detona arbitragem após jogo

[Sentimento é de indignação]. A gente consegue fazer o segundo gol, que muda totalmente o contexto do jogo. É lógico que o jogo estava lá e cá, no primeiro tempo o Corinthians foi melhor, temos que reconhecer isso, mas a gente volta com vontade, querendo ter jogo. Segundo gol é mal anulado, valeu, e elas anulam. A gente fica sabendo que a bandeira é corintiana. A gente tenta conversar com a árbitra e responde de outra forma para a gente e com o Corinthians é diferente. Realmente não entendo.

Classificação e jogos Brasileirão Feminino A1

No pênalti, a Andressa estava com a mão apoiada no chão, é a regra, e ela quer interpretar da mente dela e aí fica difícil. A gente entende que tem que respeitar, mas elas têm que fazer um bom trabalho também. é desgastante toda vez ter que falar de arbitragem difícil mesmo de falar porque a gente só quer jogar.

Nicoly, da Ferroviária, ao Sportv

Os dois times mantêm suas posições na tabela com o resultado. As Guerreiras Grenás foram a 21 pontos e seguem em segundo, enquanto as Brabas, com 19, fecham o G4.