Alex Telles, sobre Botafogo no Mundial: 'Tomara que continuem duvidando'

Lateral do Botafogo na conquista da Copa Libertadores e Brasileirão, Alex Telles falou neste domingo (08), após a conquista do Brasileiro, sobre a disputa do Super Mundial em 2025, com direito a provocação.

O que aconteceu

Alex Telles falou sobre o desejo de vencer o Mundial de Clubes, usando dúvida do público como incentivo: "Acho que é conquistar tudo. Duvidaram muito da gente. A gente foi lá e mostrou. Tomara que continuem duvidando para a gente poder conquistar mais coisas", disse o lateral ao UOL.

Pelo Brasileirão, Telles disputou 11 partidas até o título deste domingo. Em três confrontos, o atleta saiu do banco de reservas, enquanto nos outros oito assumiu a titularidade. Ao todo, incluindo o torneio nacional e a Libertadores, o jogador somou nove vitórias, seis empates e uma derrota pelo Botafogo, em 2024.