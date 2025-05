Como Vitor Roque retomou faro artilheiro e ajudou Palmeiras a se livrar de resultados amargos

Vitor Roque não começou sua trajetória no Palmeiras do jeito que gostaria. A seca de gols teve o VAR - preciso - como inimigo número um. Mas o árbitro de vídeo, outrora antagonista, se tornou fiador de comemorações em vitórias importantes. Foi assim no domingo, em triunfo conquistado pelo Palmeiras no minuto final sobre o rival São Paulo.

Nos últimos três jogos, Vitor Roque marcou gols. O camisa 9 do Palmeiras foi às redes diante do Vasco, do Cerro Porteño e, agora, contra o São Paulo. Titular nos duelos com cruzmaltinos e paraguaios, o centroavante ficou no banco na maior parte do Choque-Rei. No entanto, a persistência do empate sem gols, fez com que a comissão técnica portuguesa sacasse o craque Estêvão para dar lugar a Roque.

Na partida com o Vasco (1 a 0), Vitor Roque marcou um gol fácil após erro na saída de bola dos cariocas. Porém, contra o Cerro Porteño, o fácil se tornou difícil. Mesmo frente a frente com o goleiro adversário, o centroavante perdeu o gol no primeiro tempo. Ele teve tempo para se redimir e inverter a lógica. Fez o mais difícil, conduziu a bola, ganhou divida com zagueiros e fez o gol que confirmou a vitória palmeirense por 2 a 0, na Libertadores.