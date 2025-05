Decisivo, Artur celebra goleada do Botafogo em cima do Inter

QUE GOLAÇO, ARTUR! ???? #VamosBOTAFOGO

Com o resultado, os alvinegros subiram na tabela e encostaram nas primeiras posições no Campeonato Brasileiro. A equipe de Renato Paiva ocupa a oitava colocação, com 11 pontos, enquanto o Colorado é o 13º, com 9.

O Botafogo passa a focar na Libertadores. Os alvinegros recebem o Estudiantes-ARG, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. A vitória é fundamental para a equipe seguir com chance de classificação na competição continental.