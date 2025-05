Botafogo goleia Internacional na melhor apresentação sob o comando de Renato Paiva

Pressionado pela torcida, o Botafogo fez a sua primeira grande exibição sob o comando do técnico Renato Paiva. Inspirado e com direito a golaços, o time carioca foi efetivo ao golear o Internacional por 4 a 0, neste domingo, no Engenhão, se reabilitando na oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A goleada recuperou o ânimo do torcedor, que deixou o estádio cantando: "o campeão voltou".

Com o placar elástico, o Botafogo ganhou um salto na tabela, subindo para o oitavo lugar, com 11 pontos. O resultado dá um alívio ao trabalho do técnico Renato Paiva, que vinha sendo pressionado no comando do time e com protestos da torcida, mas sempre teve o respaldo de John Textor, dono da SAF botafoguense.

Já o Internacional segue em viés de baixa, sofrendo a segunda derrota consecutiva no Brasileiro levando quatro gols - perdeu por 4 a 2 para o Corinthians - e ocupa a 13ª posição, com nove pontos. No meio de semana, pela Copa Libertadores, levou 3 a 1 do Atlético Nacional-COL, fora de casa.