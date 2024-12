Botafogo: Imprensa gringa exalta título 'sem fantasma' e projeto Textor

A conquista do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo no último domingo (8) chamou a atenção da imprensa europeia. Os jornais exaltaram a temporada histórica do time de Artur Jorge — que também conquistou a Copa Libertadores — o fim do "fantasma" de 2023 e o sucesso de John Textor dois anos após a compra da saf do clube.

'Temporada histórica' e sem fantasma de 2023

Os jornais As e Marca, da Espanha, apontaram a "consolidação do Botafogo como melhor time Brasileiro e Sul-Americano". Eles afirmaram ainda que, desta vez, "os fantasmas de 2023 não entraram em jogo". O time carioca encerrou a temporada com uma vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Nilton Santos.