À espera de treinador e com volta de Hugo Souza, Corinthians busca 1ª vitória na Sul-Americana

Ainda sem um treinador definido desde a demissão de Ramón Díaz, o Corinthians sobe ao gramado da Neo Química Arena nesta quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Racing de Montevidéu, do Uruguai, em partida da terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time do Parque São Jorge ainda busca a sua primeira vitória na competição continental.

Quem vai ficar à beira do gramado nesta quinta é Orlando Ribeiro, técnico do sub-20. Ele já havia comandado o time na vitória por 2 a 1 sobre o Sport, pelo Brasileirão, mas tinha presença incerta contra o Racing por causa de questões burocráticas, resolvidas junto à Conmebol no início da semana.

A diretoria do Corinthians tinha a expectativa de ter Tite no comando da equipe já contra o Racing. As partes haviam chegado a um acordo, mas o treinador desistiu da empreitada na terça, após ser acometido por uma forte crise de ansiedade durante a madrugada. Assim, o clube retomou as conversas com Dorival Junior, com quem iniciou tratativas antes da Páscoa, mas a negociação ficou em modo de "espera".