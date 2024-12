A disputa particular e as histórias cruzadas entre Botafogo e Palmeiras têm um personagem que se tornou protagonista: Adryelson. Titular no Glorioso de 2023, foi expulso no jogo no Nilton Santos quando o placar da partida marcava 3 a 1. Aquele jogo acabou da forma que todos sabem e, com o passar das rodadas, o título, outrora tão perto, ficou cada vez mais distante.

Ao fim da temporada, o zagueiro despediu-se de General Severiano e, juntamente ao goleiro Lucas Perri, rumou ao Lyon, da França, clube que integra a Eagle Football, grupo gerido por John Textor.

Sem muitas oportunidades no outro lado do oceano, retornou ao Alvinegro. Começou no banco na "decisão" no Allianz, mas quis o destino que Bastos acusasse uma lesão nos minutos iniciais. Adryelson saiu do banco e foi autor do gol que colocou justamente o 3 a 1 no placar, reescrevendo o próprio destino e de seus companheiros neste confronto.