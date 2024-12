Botafogo bate R$ 247 milhões em prêmios nas Copas e Brasileirão; ranking

Hulk em partida do Atlético-MG contra o Athletico-PR na 38ª rodada do Brasileirão Imagem: Gilson Lobo/AGIF

O Atlético-MG poderia ter liderado a lista, mas amargou vices e terminou em terceiro, passando dos R$ 170 milhões. O Galo foi derrotado tanto na final da Libertadores quanto na da Copa do Brasil e brigou contra o rebaixamento na última rodada do campeonato de pontos corridos.

Trio de Ferro paulista, São Paulo, Palmeiras e Corinthians fizeram "escadinha". O Tricolor paulista liderou o bonde, com quase R$ 90 milhões, seguido pelo Alviverde e com o clube do Parque São Jorge, semifinalista da Sul-Americana e que teve uma arrancada fenomenal na reta final da temporada, logo atrás.

Já o rebaixado Criciúma foi o lanterna do ranking, com apenas R$ 5,5 milhões em premiação. O time catarinense só recebeu bônus da participação na Copa do Brasil, na qual parou na 3ª fase. Os times que caíram para a Série B não receberam prêmio financeiro pelas campanhas no Brasileirão.

O levantamento não levou em conta as cotas dos estaduais, mas considerou os bônus por vitória na fase de grupos dos torneios continentais. Cada triunfo durante os grupos da Libertadores e da Sul-Americana representam, respectivamente, R$ 2 milhões e R$ 660 mil.

Ranking de premiações na Série A