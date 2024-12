É tri! Botafogo vence o São Paulo e conquista o Brasileirão após 29 anos

O Botafogo terminou o campeonato com 79 pontos, seis a mais que o Palmeiras, que perdeu para o Fluminense. O alvinegro foi o dono da melhor defesa (29 gols sofridos) e teve só cinco derrotas ao longo das 38 rodadas.

A torcida do Botafogo até usou um verso da música de Belchior e transformou em faixa: "Ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morro".

Poucas vezes fez tanto sentido diante do que aconteceu no Brasileirão 2023. Mas os traumas foram resolvidos. Os medos, afastados. E as conquistas, muito bem confirmadas. Primeiro, a Libertadores. Agora, o Brasileirão.

O técnico Artur Jorge se torna o terceiro português a conquistar o Brasileirão desde 2019 — antes, foram Jorge Jesus (2019) e Abel Ferreira (2022 e 2023).

É a primeira vez que o alvinegro confirma um título jogando no Nilton Santos.

O que a última rodada reservou

Apesar de a definição ter se arrastado até a última rodada, a marca do título do Botafogo não foi esse confronto com o São Paulo, com time misto.