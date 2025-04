Bahia recebe colombianos do Atlético Nacional de olho na liderança do Grupo F

Desde a vitória no Uruguai, entretanto, o Bahia oscilou no Brasileirão, empatando por 1 a 1 com o Mirassol, sendo superado pelo Cruzeiro (3 a 0) e vencendo seu último desafio, diante do Ceará, por 1 a 0. Com um calendário apertado e jogos com diferença inferior a 70 horas, Rogério Ceni tem optado por dar rodagem ao elenco e preservar jogadores.

"A gente contratou para formar um elenco. Não trouxemos ninguém bombástico, mas são todos muito bons e precisam de chances. Se não distribuirmos, não vamos sobreviver."

Para a partida, o goleiro Ronaldo e o lateral-direito Santiago Arias foram vetados pelo departamento médico por causa de estiramentos musculares. Além disso, o centroavante Willian José não estará disponível devido a um quadro de cansaço muscular.

Do outro lado, o Atlético Nacional tenta se recuperar de uma série de resultados negativos para tentar dar a volta por cima na Libertadores. Isso porque foi derrotado por 3 a 0 pelo Internacional na última rodada e foi novamente superado no Campeonato Colombiano, por 1 a 0, pelo Deportivo Cali.

Não bastasse isso, o time colombiano ainda terá uma série de desfalques para o duelo em Salvador. O próprio treinador Javier Gandolfi e Hinestroza estão suspensos e Felipe Aguirre, Zapata e Kevin Viveros foram vetados pelo departamento médico do clube.

