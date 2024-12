Com Yuri artilheiro, Corinthians vence Grêmio e encerra ano batendo recorde

Chutaço do holandês! Memphis abriu espaço na intermediária, ajeitou e bateu com o peito do pé. A bola subiu e fez curva. Caíque precisou se esticar para salvar o Grêmio com a ponta dos dedos.

Gol do artilheiro anulado. Com três pedaladas, Memphis tirou a marcação e encontrou Garro descendo. O camisa 10 passou com classe para Yuri, que acelerou o passo para finalizar bem. A bola passa por baixo das pernas de Caíque e morre no fundo da rede. No entanto, a assistente levantou a bandeirinha, assinalando impedimento. Na sequência, o VAR confirmou.

Yuri faz 1x0 de pênalti. Dez minutos depois de ter o gol anulado, Yuri abriu o placar em penalidade. O próprio atacante sofreu pisão do zagueiro Pedro Geromel, quando tentava finalizar. O VAR acionou o árbitro Paulo Cesar, que assinalou o pênalti na revisão. Na cobrança, o camisa 9 deslocou Caíque e correu para o abraço.

Yuri Alberto comemora gol em Grêmio x Corinthians, partida do Campeonato Brasileiro Imagem: Liamara Polli/AGIF

Hugo duaz vezes! Diego Costas acionou Soteldo pela esquerda, e o ponta invadiu a área para chutar cruzado e parar em Hugo Souza. No rebote, Reinaldo disparou uma bomba, e o goleiro alvinegro espalmou para fora.

Vacilo! Cacá entregou a bola para Soteldo, que ficou com ela na entrada da área e acionou Pavon. O argentino finaliza firme, mas o chute foi travado.