Corinthians pega G4 no returno do Brasileirão e supera adversários do topo

Enquanto isso, Flamengo, Fortaleza e São Paulo, que estão no G6 geral, ficaram atrás do Timão no returno. O Leão é o 5º, seguido do Rubro-Negro (6º). Já o Tricolor Paulista ficou em 9º.

O clube alvinegro venceu 10 de 18 jogos disputados neste período, tendo um aproveitamento de 62,9% dos pontos. Foram apenas 4 empates e 4 derrotas no returno.

Vaga na pré-Libertadores garantida

A vaga na pré-Libertadores já está garantida ao time alvinegro, antes do fim do Brasileiro. A vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro definiu o Corinthians no G7 geral.

Na 38ª rodada, o Timão visitará o Grêmio, em Porto Alegre, sem preocupações. Porém, a partida ainda poderá definir Yuri Alberto como artilheiro isolado do Brasileiro. O camisa 9 tem 14 gols marcados, mesmo número de Alerrandro, do Vitória.