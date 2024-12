Corinthians: Cornetado até por Lula, Yuri vai de seca à luta por artilharia

Em 2024, Yuri foi alvo de críticas da torcida durante um período de oscilação e seca no meio da temporada. O principal problema, na visão dos torcedores, era a falta de pontaria do camisa 9, que ficou quase dois meses sem balançar as redes entre junho e julho.

Porém, na reta final da temporada, Yuri alcançou números impressionantes, chegando a 30 gols no ano. Foram 11 marcados só nas últimas 7 partidas em que entrou em campo, contando Brasileiro e Sul-Americana.

Na última rodada do Brasileirão, o jogador alcançou a artilharia do campeonato, com 14 gols. Neste momento, ele está empatado com Alerrandro, do Vitória, mas busca a liderança isolada.

O camisa 9 do Timão entra em campo contra o Grêmio, neste domingo (8), com a missão de balançar as redes. As equipes se enfrentam na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 16h (horário de Brasília).