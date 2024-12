Augusto Melo banca Yuri no Corinthians: 'Se depender de mim, não sai'

O presidente Augusto Melo voltou a afirmar que o atacante Yuri Alberto não sairá do Corinthians na próxima janela de transferências.

O que aconteceu

Melo diz que Yuri ainda tem 'muita coisa para cumprir no Corinthians'. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima segunda-feira (9) no canal do UOL Esporte no YouTube.

O presidente confirmou a procura de clubes do exterior pelo atacante, mas segue confiante que o centroavante seguirá no Timão na próxima temporada. Ele destacou o comprometimento do atleta no dia a dia em superar a fase ruim para hoje virar o artilheiro do Brasileirão.