Atlético vence, se salva e rebaixa Athletico em jogo tenso sem torcida

O Atlético-MG venceu o Athletico por 1 a 0 neste domingo (8), com gol de Rubens, na vazia Arena MRV em jogo pela última rodada do Brasileirão Série A 2024. Com o resultado, o Galo se salvou, enquanto o Furação está rebaixado no ano de seu centenário e vai jogar a Série B.

O embate foi marcado pelo drama da luta contra o Z4, além de ter sido sem a presença de torcedores. As duas equipes tinham chance de cair para a Série B, e a situação com resultados simultâneos deixou o confronto ainda mais tenso. O Galo foi punido pelo STJD por confusão na final da Copa do Brasil e jogou sem torcida.

O Athletico acabou descendo para a 17ª colocação, com 42 pontos, e foi o último a cair para a Série B nesta temporada, devido também às vitórias do Red Bull Bragantino sobre o Criciúma e do Fluminense sobre o Palmeiras. O Galo acabou se salvando, com 47 conquistados, na 12ª posição.