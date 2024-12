Palmeiras vê tri quase impossível e olha para 2025 com saída de medalhões

Abel Ferreira já até falou sobre o planejamento do clube para ano que vem, que deve ter saída de medalhões. Dudu e Rony estão muito incomodados com suas situações atuais no clube, assistiram ao jogo todo contra o Cruzeiro do banco de reservas e foram preteridos por Gabriel Menino e Lázaro, nomes que também devem deixar o Palmeiras em 2025.

Zé Rafael, que teve problemas com a torcida em 2024, e o zagueiro Naves, que busca mais minutos, são outros nomes que podem sair.

O planejamento para 2025 está feito. Na hora certa, vocês vão saber. Todos os jogadores têm contrato. Ninguém vai embora a não ser que queira sair. Abel Ferreira

O estafe de Dudu acredita que seu futuro está distante do Palmeiras. O UOL apurou que o atleta sente que suas chances foram minadas no clube após a quase saída para o Cruzeiro.

Palmeiras tem quatro prioridades no mercado da bola e terá R$ 200 milhões para gastar. O clube buscará um zagueiro, um centroavante, um atacante de lado (para substituir Estêvão) e um meia. O valor é similar ao que foi gasto nesta temporada.

Palmeiras tem o pior ano da Era Abel, e técnico aponta culpados

Após a vitória contra o Cruzeiro, Abel apareceu na coletiva de imprensa bem abatido e lamentou o fato de o clube ter perdido tantos jogos no Allianz Parque nesse ano — das quatro derrotas em casa do Palmeiras no campeonato, duas foram na Arena Barueri (contra Inter e Athletico-PR).