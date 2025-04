Real Madrid soma mais de 2.000 dias de desfalques por lesão entre defensores em 3 temporadas

? Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 29, 2025

Desde a temporada 2022/23, Alaba ficou fora por 520 dias devido a sete lesões. Militão sofreu seis e permaneceu ausente por 444 dias; Carvajal teve oito (294 dias afastado); Mendy, nove (348 dias); Rüdiger, seis (122 dias); Lucas Vázquez, sete (104 dias); Vallejo, cinco (94 dias); Nacho, três (33 dias); Fran García, uma lesão (nove dias); e Odriozola, três (43 dias). Estes números foram levantados pelo jornal Marca, da Espanha.

Ancelotti escalou 27 formações diferentes na defesa em 57 partidas nesta temporada, e utilizou 17 delas apenas uma vez. Seis jogadores atuaram na lateral direita (Carvajal, Lucas Vázquez, Valverde, Asencio, Lorenzo Aguado e Camavinga), quatro na esquerda (Mendy, Fran García, Camavinga e Alaba) e nove na zaga (Rüdiger, Militão, Alaba, Asencio, Tchouaméni, Carvajal, Vallejo, Jacobo Ramón e Diego Aguado).

A equipe iniciou a temporada com seis defensores de origem: Carvajal, Rüdiger, Militão, Mendy, Fran García e Vallejo. Nacho deixou o clube e o jogador da base Joan Martínez sofreu lesão grave. Além disso, o Real perdeu a disputa pelo zagueiro francês Leny Yoro para o Manchester United. Após três meses, apenas Rüdiger, Mendy e Fran García estavam disponíveis. Atualmente, só Fran García segue saudável.

O Barcelona venceu o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha. Nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Arsenal eliminou o time de Ancelotti. Na decisão da Copa do Rei, o Barça voltou a superar o rival. Agora, o Real Madrid segue na disputa pelo título do Campeonato Espanhol.

O clube merengue é o segundo colocado da La Liga, com 72 pontos, e o Barcelona é o líder com 76. No próximo dia 11, haverá o clássico contra os catalães, que poderá definir a disputa pelo campeonato. A próxima partida do Real será contra o Celta de Vigo, neste domingo, às 9h (de Brasília).