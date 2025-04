Santos anuncia Maurício Copertino como técnico do sub-20

Maurício Copertino é o novo treinador da equipe Sub-20 do Peixão! ??

O ex-atleta, que atuou pelo Santos entre 1993 e 1995 chega para comandar os #MeninosDaVila acompanhado de Marcos Basílio, também formado nas categorias de base santista, e que será seu auxiliar técnico.... pic.twitter.com/bPhvpq84oI

? Santos FC (@SantosFC) April 30, 2025

Natural de Santos (SP), Copertino teve sua formação como zagueiro nas categorias de base do Santos. No profissional, atuou pelo time entre 1993 e 1995. Ao fim da carreira como atleta, tornou-se treinador e, como auxiliar técnico, acumula passagens pela Seleção Brasileira de base (sub-20 e sub-23), além de clubes como Internacional, Figueirense, Avaí, Atlético-MG, Cruzeiro, Náutico, Al Ain, Tianjin Quanjian, Bahia, Vasco Palmeiras e Corinthians.

Na função de treinador, comandou Zhejiang Yinteng, da China, Bani Yas, dos Emirados Árabes Unidos, e Ferroviário-CE, seu último trabalho, na temporada 2024.

"Os maiores jogadores da história do esporte foram criados aqui na base do Santos. É simples assim, o Santos teve o maior time de futebol de todos os tempos, com diversos jogadores extra classe formados aqui em diferentes épocas. Realmente é um clube que tem em seu DNA revelar grandes craques e praticar um jogo ofensivo. Isso já é uma marca do clube e isso é algo que a gente respeita muito", declarou Copertino.