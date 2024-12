Alicia: Diferença entre Botafogo e Palmeiras parece maior dentro de campo

A diferença do futebol apresentado por Botafogo e Palmeiras no ano parece muito maior que os três pontos que separam os clubes na tabela do Brasileirão, disse Alicia Klein, no Fim de Papo, nesta quarta (4).

Esse Palmeiras, tão criticado e que oscila tanto tecnicamente [...] está tão perto do Botafogo, que é o melhor futebol do continente. E o Palmeiras, tão criticado, ainda com possibilidade de título. É curioso porque dentro de campo parece uma diferença enorme.

Alicia Klein

