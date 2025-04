Fortaleza completa um mês sem vencer e Vojvoda admite má fase: "Não jogamos bem"

Nesta terça-feira, o Fortaleza empatou com o Retrô por 1 a 1, em partida válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O resultado fez o Leão do Pici atingir a marca de um mês sem vencer.

Fim de jogo na Arena de Pernambuco. O Fortaleza empata em 1×1 com o Retrô no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.