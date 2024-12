Chama o Grafite para o São Paulo dar o título ao Palmeiras...

Não faltará profissionalismo aos jogadores tricolores, mas o assombro voltará ao campeonato, porque a CBF abandonou a ideia que se provou boa dos clássicos na última rodada.

Em 2009 e 2010, falou-se sobre Felipe não ter tentado defender o pênalti de Leonardo Moura, no Brinco de Ouro. De Roberson, que marcou o gol do Grêmio e abriu o marcador no Maracanã contra o Flamengo, que virou para 2 x 1 e foi campeão. Roberson foi hostilizado pela torcida do Grêmio no retorno ao aeroporto Salgado Filho.

Falou-se de Dinei, que marcou, e Deola, que defendeu, no início da derrota de virada do Palmeiras para o Fluminense, por 4 x 1, na penúltima rodada de 2010. Tite brigou com Felipão, porque achou que o técnico campeão do mundo entregou para o Flu. Não entregou, não!

Ninguém entregará.

Mas, para o Palmeiras ser campeão, só se aparecer um novo Grafite no São Paulo.

Sempre lembrando que Grafite foi extremamente honrado e profissional.