Sinner considerou abandonar o tênis durante controvérsia sobre doping

Sinner venceu o Aberto da Austrália em janeiro, com o caso da Wada pairando sobre ele, e foi perguntado durante uma entrevista à emissora italiana RAI na terça-feira se ele já havia pensado em desistir do tênis.

"Sim, sim. Lembro que antes do Aberto da Austrália deste ano, eu não estava em um momento muito feliz porque ainda havia o caso de doping", disse Sinner.

"Eu não me sentia muito confortável no vestiário, onde comia. Parecia que alguns jogadores me olhavam de forma diferente e eu não gostava nada disso. E aí eu disse que é pesado viver o tênis dessa maneira."

"Não me sentia confortável e então disse que, talvez depois da Austrália, um pouco de tempo livre, no sentido de fazer uma pequena pausa, me faria bem", completou.

Sinner foi forçado a fazer uma pausa devido à suspensão, mas agora está de volta aos treinos para o Aberto da Itália no próximo mês.

"Aos poucos, estou voltando ao ritmo de treinamento real com um objetivo à minha frente", disse Sinner.