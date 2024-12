Sasha salva, Bragantino vence Athletico e segue vivo contra o rebaixamento

Como foi o jogo

O Bragantino comandou um primeiro tempo equilibrado, abrindo o placar, mas sofrendo no final. Apesar de conseguir marcar o primeiro gol do duelo e criar boas oportunidades, a equipe visitante acabou sendo pressionada pelo Athletico no final da etapa inicial, mas assegurou a vitória parcial. Tanto Mycael quanto Cleiton realizaram defesas fundamentais no embate.

Classificação e jogos Brasileirão

Em em segundo tempo com emoção, o Athletico empatou, mas Sasha apareceu para marcar novamente. O atacante marcou já nos momentos finais do duelo, em gol que evitou o rebaixamento do Bragantino na penúltima rodada e colocou a equipe de volta na luta contra a queda para a Série B. Com o empate, o Braga não conseguiria pontos suficientes para sair do Z4 na última rodada.

Gols e destaques

Lucas Cunha voou, e Mycael fez linda defesa. O zagueiro do Bragantino cabeceou com perigo e quase marcou o primeiro gol, mas a finalização parou em bela defesa do paredão dos donos da casa.