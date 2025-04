Edilson celebra título do Paysandu em seu 100º jogo: "Lutamos"

PENTA CAMPEÕES DA COPA VERDE!!! ?????

? Paysandu Sport Club (@Paysandu) April 24, 2025

O Goiás inaugurou o marcador no primeiro tempo com Welliton. No apagar das luzes, nos acréscimos da etapa final, Matias Cavalleri deixou tudo igual para o Papão. Nos pênaltis, o Paysandu levou a melhor ao vencer por 5 a 4.

Com a conquista, o Paysandu amplia sua hegemonia como maior campeão da Copa Verde, agora com cinco títulos - os anteriores foram em 2016, 2018, 2022 e 2024. O clube paraense ainda garantiu vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2026.

O Goiás, que buscava seu segundo troféu - venceu em 2023 - fica com o vice-campeonato em 2025. O time agora volta suas atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira (28), o Esmeraldino visita o Botafogo-SP, às 19h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Segunda Divisão. Já o Paysandu, embalado pelo título, recebe o CRB no domingo (27), às 17h, também pela quinta rodada da Segundona.