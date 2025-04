'O mundo viu que é possível ganhar da China', celebra presidente da CBTM

O título de Calderano causou uma crise no tênis de mesa chinês. Dias após o brasileiro subir ao topo do pódio da Copa do Mundo, a Associação Chinesa de Tênis de Mesa (CTTA) anunciou uma profunda reformulação no comando: o então presidente Liu Guoliang renunciou ao cargo, sendo substituído por Wang Liqin, eleito pelos membros da entidade.

Antes disso, fãs da modalidade já tinham protestado nas redes sociais. A hashtag "o tênis de mesa chinês precisa refletir" teve mais de 100 milhões de registros e se tornou um dos assuntos mais comentados no Weibo, maior rede social da China.