Augusto Melo, sobre impeachment: 'Só Deus me tira do Corinthians'

Estou preocupado em pagar as pessoas que têm para receber da gente. Nosso credores, ex-atletas, funcionários que não receberam... O nosso foco é pagar todo mundo, é cumprir a nossa meta, que era equacionar as nossas dívidas com receita. Por isso que o Corinthians está mudando de patamar e no que depender da gente vai mudar. O que atrapalha de buscarmos grandes receitas é a política suja, que tem de acabar. Se todos são corintianos, têm que pensar no Corinthians daqui para frente. Hoje, temos um conselho independente, responsável, que pensa na instituição. Eles sabem o que vão fazer. Isso não me preocupa.

0:00 / 0:00 Siga o UOL Esporte no

Votação de impeachment suspensa

A reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Corinthians que teria a votação do impeachment de Augusto Melo foi suspensa em cima da hora na última segunda-feira (2).

Augusto Melo conseguiu uma liminar da Justiça comum que ordenou a suspensão da reunião. A ordem foi acatada por Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo.

A liminar saiu no fim da tarde desta segunda-feira (2), quando os conselheiros estavam reunidos no Parque São Jorge. A segunda chamada seria às 19h (de Brasília).