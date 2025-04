Osasco encerra sequência do Minas e volta à final da Superliga Feminina

Osasco buscará o sexto título da Superliga, tendo levantado a taça nas edições de 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2009/10 e 2011/12. O Sesi Bauru jogará a primeira final da Superliga desde a fusão dos dois projetos em 2018/2019.

O JOGO

Lúcido no ataque, mais consistente no passe e com um saque mais eficiente, Osasco dominou a partida praticamente do início ao fim. Tifanny foi a bola de segurança, marcando 22 pontos na semi de hoje, seguida pela campeã olímpica Natália, com 13. Quando precisou do banco, Luizomar contou com a boa inversão de 5-1 com Kenya e Polina em diferentes momentos.

O Minas irritou o treinador Nicola Negro logo no início por conta da postura de ataque. Para piorar, Thaisa, uma referência do time, foi receber a primeira bola para atacar apenas no fim da parcial de abertura. O italiano chegou a trocar as duas ponteiras titulares Peña e Glayce por Plak e Pri Daroit em determinado momento do segundo set.

Aos poucos até o ambiente na lotada arena, com 3.400 pessoas, foi perdendo intensidade, após uma sequência de erros das donas da casa, despertando na reta final do terceiro set, quando a vantagem de quatro pontos caiu para um (19-20). Mas o empate não aconteceu, depois de um longo rally, e Osasco fechou com autoridade. A oposta Kisy foi a maior pontuadora minastenista com 12 acertos. O Troféu VivaVôlei de melhor em quadra ficou com Natália.