O coro de “Fica, Natália!” foi muito ouvido durante o jogo 2 da série semifinal, no Ginásio José Liberatti, em Osasco, no início da semana. Questionada, Natália disse não ser o momento de falar, mas também não descartou a saída.

Muito identificada com o projeto de Osasco, Natália retornou nesta temporada depois de um longo período no exterior, passando por Turquia, Rússia e Itália. Ela havia defendido o projeto paulista anteriormente entre 2006 e 2011. E os rumores do mercado apontam o retorno da ponteira ao vôlei internacional na temporada 2025/2026.

Com Natália de volta na atual temporada, o Osasco/São Cristóvão Saúde conquistou os títulos do Campeonato Paulista e da Copa Brasil, além de retornar para a decisão da Superliga após oito anos, podendo conquistar a Tríplice Coroa na próxima quinta-feira, no duelo contra o Sesi Bauru, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

