Vila Nova vence a Chapecoense e dorme na liderança da Série B

O Vila Nova venceu o Chapecoense por 1 a 0 nesta sexta-feira, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O gol do triunfo foi marcado por Labandeira.

Com o resultado, o Tigrão chegou a dez pontos e assumiu a liderança momentaneamente da competição. Do outro lado, a Chape ocupa a 11º posição, com seis unidades.

O Vila Nova volta aos gramados na próxima quinta-feira, contra o Cruzeiro, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A Chapecoense, por sua vez, enfrenta o Criciúma, na Arena Condá, em Chapecó (SC), às 18h30 do domingo (4). O duelo é válido pela sexta rodada da Série B.