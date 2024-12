Mbappé erra outro pênalti, Real perde do Bilbao e vê Barça mais distante

Mbappé até se redimiu na sequência ao fazer boa jogada que resultou no gol de empate aos 33min da etapa final, marcado por Jude Bellingham.

Classificação e jogos La Liga

Mas a comemoração do Real durou pouco e o Bilbao voltou a ficar à frente aos 36min, com Guruzeta balançando as redes após erro feio de Valverde na saída de bola.

O Real começou sem Vini Jr, machucado. Endrick voltou a ganhar alguns minutos e entrou aos 42min do segundo tempo, no lugar de Rodrygo, mas não conseguiu mostrar serviço.

Com o revés, o Real Madrid volta a perder após três vitórias seguidas na Liga, estaciona nos 33 pontos e fica a quatro do Barcelona, que também teve o jogo da 19ª rodada antecipado e goleou o Mallorca por 5 a 1 nesta terça-feira (3), chegando aos 37. Vale lembrar que o time merengue segue com uma partida a menos na tabela que o rival. Já o Bilbao vai a 29 pontos e assume o 4º lugar.

O Real Madrid não tem tempo de descanso e volta aos gramados já daqui a três dias. No sábado (7), às 17h (de Brasília), visita o Girona pela 16ª rodada do Espanhol. Já o Bilbao entra em campo um dia depois, no domingo (8), às 12h15, para receber o Villarreal.

Como foi o jogo

O primeiro tempo no San Mamés teve o Athletic Bilbao superior. Com mais posse de bola e uma marcação alta efetiva, os donos da casa conseguiram assustar o goleiro Courtois em duas oportunidades. Por outro lado, o time de Ancelotti teve o meio e o ataque bem marcados e foi quase irrelevante ofensivamente antes do intervalo, a não ser por um gol de Mbappé anulado por impedimento.