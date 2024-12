Barcelona goleia Mallorca com dois de Raphinha e joga pressão para o Real

O Barcelona voltou a vencer após três jogos no Campeonato Espanhol e goleou o Mallorca por 5 a 1 nesta terça-feira (3), no Estádio Mallorca Son Moix, em jogo antecipado da 19ª rodada.

Raphinha fez dois no segundo tempo e comandou a vitória, com gols aos 11min, de pênalti, e 29min. Ferran Torres, aos 12min da etapa inicial, De Jong, aos 34min da etapa final, e Pau Vitor, aos 38, completaram. Muriqi fez o único do Mallorca, aos 43min do primeiro tempo.

Destaque também para Lamine Yamal. O jovem de 17 anos sofreu o pênalti do segundo gol, deu um cruzamento de cinema para Raphinha marcar o terceiro e ainda iniciou a jogada do quarto, concluído por De Jong.