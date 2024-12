Arnaldo: Super Mundial é bizarrice, e Botafogo no pote 3 não tem sentido

O colunista alertou que o pote 3 tem várias "armadilhas", apesar do pote 2 reunir grandes clubes europeus como Chelsea, Inter de Milão e Atlético de Madrid.

Os brasileiros cabeça de chave têm que estar mais de olho no pote 3 do que no pote 2, que tem vários europeus bons, mas no pote 3 tem um monte de armadilha, incluindo o Botafogo, o Boca Juniors, o Al-Hilal. O pote 3 é forte e traiçoeiro.

Os critérios precisam ser um pouco mais atualizados numa segunda edição, mas acho que nenhum torneio de futebol volta a quatro anos para estabelecer cabeças de chaves, convidados e tudo mais. Nem a Copa do Mundo mais.

Arnaldo Ribeiro

Confira os potes e entenda os critérios

O pote 1 do Super Mundial da Fifa reúne campeões europeus e sul-americanos dos últimos quatro anos, mas leva em conta também o ranking da UEFA e da Conmebol no período. É o que explica a presença do PSG, por exemplo.

Apesar de ser o atual campeão da Libertadores, o Botafogo é apenas o 22º colocado no ranking do período, enquanto o Flamengo lidera seguido do Palmeiras, com River Plate em 4º e o Fluminense, em 5º.