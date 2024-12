FPF divulga tabela detalhada do Paulistão; veja jogos e datas previstas

A primeira fase do Paulistão termina no dia 23 de fevereiro. Os 16 times estão divididos em quatro grupos e farão jogos contra as equipes das outras chaves. Avançam às quartas de final os dois melhores de cada agrupamento — eles se enfrentarão entre si na fase seguinte.

O mata-mata começará no dia 1° de março, com as quartas de final. As semifinais ocorrerão no dia 9 de março. As duas fases terão jogos únicos, na casa da equipe com melhor campanha.

O primeiro jogo da final será disputado em 16 de março. A partida de volta ocorrerá no dia 27 do mesmo mês.

Veja a tabela completa

1ª rodada (a partir de 15 de janeiro)

Guarani x Botafogo-SP

Novorizontino x Ponte Preta

Palmeiras x Portuguesa

Bragantino x Corinthians

Velo Clube x Noroeste

Água Santa x São Bernardo

São Paulo x Inter de Limeira

Santos x Mirassol