Flamengo leva susto, mas vence e tira Internacional da briga do título

O Flamengo construiu vantagem confortável no primeiro tempo, tomou susto no segundo, mas venceu o Internacional por 3 a 2 neste domingo (01), no Maracanã, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado tira o Inter da briga pelo título. O Colorado, que não perdia há 16 jogos, caiu para quarto lugar, com 65 pontos, enquanto o Flamengo fica em terceiro, com 66. O líder Botafogo tem 73 faltando duas rodadas para o fim, enquanto o Palmeiras ocupa a vice-liderança com 70.

As equipes tinham alguns velhos conhecidos do rival, e foi Léo Ortiz quem fez valer a lei do ex. Natural de Porto Alegre e criado na base do Internacional, o zagueiro abriu o placar do jogo. Michael fez os outros dois do Flamengo, enquanto os gols do visitante foram de Wesley e Valencia.