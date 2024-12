Alex Sandro promete 'melhor do Fla' contra Criciúma e cita adeus de Gabigol

Tive essa experiencia recentemente na Juventus. Tenho certeza que na cabeça do Gabriel estão passando muitas coisas. É normal. Um jogador que fez sua história e nunca será esquecido. Merece ter uma linda despedida. Linda festa. Tenho certeza que pode contar com todos os companheiros e toda a nação rubro-negra.

O que mais ele disse?

Reclamação no gol do Inter: "Muitas coisas acontecem dentro do campo e os jogadores não podem fazer nada. Isso é difícil para nós. Foi nítido que o Plata ia pegar a bola, teve a obstrução do árbitro. Se a bola tocasse no árbitro pararia a jogada, mas, como foi com jogador, não parou. Isso foi uma avaliação do árbitro, tem que ser respeitado. Temos de focar no que podemos fazer e não no que os outros podem fazer."

Elenco melhorou: "São os mesmos jogadores. Obviamente que muda a formação, como atacamos e defendemos, mas o DNA não mudou. Muitos falam que hoje o time está jogando melhor, estamos tendo mais vitórias prque trocou o treinador. Mas é o DNA do Flamengo. Quando o time joga junto com a torcida, essa envolvência dá para ver dentro do campo. No primeiro tempo principalmente demonstramos isso. Sabíamos que seria um jogo muito difícil. O Inter está bem durante vários jogos. O primeiro tempo foi o que esperamos ter daqui para frente: um time agressivo mesmo na parte defensiva e na ofensiva. Vamos trabalhar para continuar nos dois tempos."

Já pensa em 2025: "Não existe clima de férias. Temos dois trabalhos ainda para fazer, não tem como pensar na próxima temporada, temos que pensar nessa. Ainda dois jogos importantes e tenho certeza que todos os jogadores vão querer fazer o seu melhor. Trabalhamos todos os dias para melhorar, estar cada vez mais entrosados. Esse é o pensamento até o final. Preferimos focar nessa temporada ainda porque não acabou"