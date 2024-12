Como rodada mágica para o Botafogo desenha a reta final do Brasileirão

Reta final de campeonato, e muita coisa interessante aconteceu na 36ª rodada do Brasileirão - e, claro, na final da Libertadores. Os jogos dos últimos dias, não só do fim de semana, ajudam a desenhar o que esperar nas próximas vezes em que os clubes de elite do Brasil entrarem em campo, já no meio desta semana.

Dois times ainda tem chance de título: Botafogo e Palmeiras.

Há duas vagas na Libertadores abertas. Três times brigam de forma mais realista: Bahia, Corinthians e Cruzeiro.