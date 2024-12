Guardiola rebate provocação da torcida do Liverpool citando títulos; veja

Guardiola foi provocado pela torcida do Liverpool durante a derrota do Manchester City e respondeu com um gesto aos aficionados.

O que aconteceu

Com 2 a 0 no placar, a torcida do Liverpool começou a provocar o treinador com gritos de "You're getting sacked in the morning" - "Você será demitido amanhã de manhã", na tradução para o português.

Guardiola se virou para a torcida do Liverpool e fez o número seis com as mãos, referência ao número de títulos da Premier League conquistados com o Manchester City (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24).