Agustín Giay valoriza sequência no Palmeiras e projeta sequência de viagens

"Contra o Bahia, foi um jogo equilibrado, não merecíamos perder, merecíamos mais, mas isso acontece no futebol. Temos de seguir, já temos agora de mudar de pensamento porque é uma competição diferente, a Copa do Brasil, mata-mata, e temos de nos preparar muito bem para buscar um bom resultado na casa deles", completou o jovem de 21 anos.

Com este resultado, o Verdão perdeu a invencibilidade no Brasileirão e a liderança. Assim, a equipe de Abel Ferreira fica com 13 pontos, atrás do líder Flamengo, que tem 14. O Bahia chega a nove pontos, na sétima posição.