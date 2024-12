Liverpool vence City, dispara na liderança do Inglês e afunda rival

O City recebe o Nottingham Forest e o Liverpool vai a casa do Newcastle na próxima rodada. Os dois duelos acontecem na próxima quarta-feira (04), às 16h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

O Liverpool criou as melhores oportunidades do confronto na primeira etapa. A equipe da casa teve as finalizações mais perigosas e, dessa forma, abriu o placar do duelo. O City teve mais chances na partida após sofrer o gol, somando mais posse de bola, mas sem oferecer chances de empatar o embate.

No segundo tempo, o City teve mais a bola e criou um pouco mais, mas ainda assim foi derrotado. O elenco comandado por Pep Guardiola foi superado mental e taticamente pelo Liverpool, que marcou o primeiro logo no início do jogo e ampliou ao final da segunda etapa, de pênalti. Aos gritos de "olé", os Reds bateram o rival e despontaram na liderança.

Gols e destaques

Van Dijk acertou a trave de Ortega. Após cruzamento, o zagueiro do Liverpool subiu alto e acertou a trave do gol do City e quase abriu o placar do confronto.