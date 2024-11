Gregore é expulso por falta aos 29 segundos em Atlético-MG x Botafogo

Tello havia tirado o cartão amarelo do bolso em um primeiro momento, mas não o mostrou. Depois, ao ver a situação de Fausto Vera, mudou de ideia e puxou o cartão vermelho.

Fausto Vera sofreu um corte no rosto e precisou ser atendido pelos médicos do Atlético-MG. Ele se recuperou e seguiu no jogo.

A expulsão de Gregore foi a mais rápida da história da final da Libertadores. Ele recebeu o cartão vermelho com apenas um minuto e quatro segundos de bola rolando. Ele superou Ruben Soñe, do Boca Juniors, que recebeu o vermelho aos dois minutos na final de 1979.

Esta foi a terceira expulsão mais rápida da história da Libertadores como um todo. Alejandro Bernal, do Atlético Nacional, foi expulso aos 27 segundos em 2014, e José Jorge González, do Rosario Central, recebeu o vermelho aos 30 segundos em 1974.