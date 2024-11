Botafogo: Marlon Freitas foi brilhante como líder, diz PVC: 'Tocou coração'

O jogo no Allianz, além de decisivo, tinha clima de 'revanche'. No ano passado, o Botafogo era líder do campeonato e vencia o Palmeiras por 3 a 0 no Nilton Santos, pela 31ª rodada, mas levou a virada e viu o rival assumir a ponta e, posteriormente, vencer o campeonato.

PVC: Palmeiras tem quatro prioridades para reforçar o time em 2025

Perto do fim da temporada, o Palmeiras já planeja 2025 pensando em quatro jogadores na janela de transferências no final do ano, contou PVC. Segundo o colunista, as prioridades são nas seguintes posições: centroavante, atacante de lado, meia e zagueiro. "São as quatro prioridades do mercado do final do ano. Quatro contratações".

Vai ter que ter reposição. Se o Vitor Reis tiver uma proposta do Real Madrid para ir agora em janeiro, vai ter que contratar outro zagueiro. Mas não tem lista de dispensas, não tem certeza de saída de Zé Rafael e Rony. Ninguém está de saída obrigatoriamente, não. O que se entende é que o Palmeiras precisa de manutenção do elenco e reforços pontuais.

Não tem lista de dispensa, não tem caça às bruxas. O Palmeiras está concentrado em ganhar do Cruzeiro e em ganhar do Fluminense. Só vai ser campeão se ganhar e se o Botafogo perder o jogo. Mas o papel do Palmeiras, nesse momento, no retorno aos treinos, é ganhar os dois jogos. Esse é o compromisso. E o que vier ganhando os dois jogos pode ser o título ou pode ser o vice-campeonato.

PVC

