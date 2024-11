Marta concorre ao Prêmio Marta de gol mais bonito no feminino; assista

A atacante Marta está concorrendo ao Prêmio Marta, dado ao gol mais bonito do futebol feminino ao longo da última temporada, na premiação do The Best, organizada pela Fifa. Os lances finalistas foram divulgados pela entidade na noite desta quinta-feira (28).

O que aconteceu

O gol de Marta que concorre à premiação foi marcado por ela em amistoso da seleção brasileira contra a Jamaica, no dia 1° de junho. O tento foi o quarto do Brasil na goleada por 4 a 0 contra as jamaicanas.

Marta ficou com sobra de bola, deixou uma defensora para trás e finalizou no ângulo da goleira adversária.