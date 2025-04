Kings League: 4ª rodada tem erro de astro, bronca de juiz e recorde de gols

Com a bola rolando, a equipe de Gaules chegou a ser ameaçada, mas confirmou o favoritismo e venceu, com direito a dois gols duplos nos minutos finais, por 8 a 3.

A curiosidade deste embate ficou por parte do "mau humor" do juiz, que distribuiu broncas aos jogadores em meio às reclamações. "Não pedi a sua opinião" e "A falação está atrapalhando pra c...." foram algumas das frases direcionadas aos atletas.

Furia 6x1 Loud: erro de parça de Neymar e show de trio

Presidente da Furia, Neymar não conseguiu acompanhar a vitória acachapante da equipe sobre a Loud, resultado que recolocou seu time no topo da tabela da Kings League. O jogador do Santos atuou ontem e já tem, na quarta, novo compromisso com a camisa do Peixe.

Se Cris Guedes vacilou com pênalti perdido, Leleti, Lipão e Jeffinho infernizaram a vida dos rivais e brilharam. O trio marcou cinco dos seis gols do elenco vencedor e encerrou a noite com chave de ouro.